Насірова до Інституту кардіології доручив перевезти Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив детективам НАБУ доправити відстороненого від посади на час розслідування главу ДФС Романа Насірова на обстеження до Інституту кардіології у Києві.

Про це Холодницький повідомив у коментарі Укрінформу.

"САП робить все можливе для дотримання норм КПК при обранні Насірову запобіжного заходу. Детективам НАБУ надано доручення про організацію доставки підозрюваного до суду, а також з метою забезпечення його прав у тому числі на охорону здоров'я, щоб бути впевненими, що вказані дії не зашкодять його здоров'ю. Для цього нам потрібні фахові висновки лікарів. В даному випадку лікарів Інституту кардіології", - сказав він.

За словами керівника САП, після огляду лікарями Насірова буде вирішено, чи можна його везти до суду, аби обрати запобіжний захід.

Холодницький також закликав депутатів якнайшвидше опублікувати проект звернення до Президента, Прем`єра та Генпрокурора із закликом негайно втрутитися в ситуацією із затриманням Насірова.