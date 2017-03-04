Насірова повезли до суду для обрання запобіжного заходу

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову призначено на 19:00 4 березня.

Про це повідомили у САП.

"Засідання Солом'янського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС призначено на 19:00. Слідчий суддя розгляне клопотання детективів НАБУ погоджене з прокурорами САП щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Станом на 18:08 відстороненого на час розслідування главу ДФС вивезли з кардіоцентру, куди його транспортували з "Феофанії" для дообстеження та висновків лікарів щодо його можливості брати участь у судовому засіданні. Глава ДФС перебував на ношах, його помістили у карету "швидкої". На місці перебували співробітники НАБУ, родичі Насірова, його адвокати та преса, передає Еспресо.

Нагадаємо, 2 березня після серії обшуків, проведених працівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Державній фіскальній службі, детективи Бюро вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова ДФС Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Внаслідок цього державі завдано збитків на суму близько 2 млрд. грн. Детальніше про це - у статті "Важлива не заміна Насірова – важлива зміна правил".