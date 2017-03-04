Насірова вивезли з "Феофанії" у присутності НАБУ

Відстороненого на час розслідування главу ДФС Романа Насірова вивезли на кареті "швидкої" з лікарні "Феофанія" близько 11:00 у присутності представників НАБУ.

На місці події були присутні також адвокати глави ДФС.

Насірова на ношах винесли з будівлі лікарні та розмістили у машині "швидкої", дружину Насірова до машини не впустили, попри заяви адвокатів, що під час транспортування хворого має бути присутній хтось з близьких чи родичів.

На питання присутніх на місті журналістів про стан Насірова та місце його транспортування представники супроводу глави ДФС нічого не повідомили.

У свою чергу один з адвокатів Насірова - Мірошник - заявив, що це "абсолютно незаконні дії працівників НАБУ і порушення закону".

"Куди його вивезли - невідомо, його просто вивезли з лікарні, посадили в машину і вивезли у невідомому напрямку. Родичів при цьому ніхто не запитав", - заявив адвокат.