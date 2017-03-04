Окупанти у Криму випустили з-під арешту активіста, затриманого під час обшуку

У Криму з-під арешта випустили активіста Марлена Мустафаєва, затриманого під час обшуку 21 лютого.

Про це 4 березня повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на "Кримську солідарність".

"Кримський активіст Марлен Мустафаєв вийшов з-під арешту. ... Зустрічати його до будівлі Верховного суду Криму прийшли усі охочі", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Марлена Мустафаєва затримали за запис в 2014 році в соцмережі за звинуваченням в демонстрації символіки забороненої в Росії партії Хізб ут-Тахрір. Вранці 21 лютого у нього вдома пройшов обшук.

Мустафаєв отримав 11 діб арешту.

Разом з тим поліція затримала 10 осіб, з числа кримських татар, які знімали те, що відбувається на телефони і вели стрім-трансляцію. Їм присудили по 5 діб адміністративного арешту за "несанкціонований масовий захід".

26 лютого на свободу вийшли 4 з 10 арештованих під час обшуку у Мустафаєва.