Папуа-Нову Гвінею сколихнув сильний землетрус

В Папуа-Новій Гвінеї в акваторії Соломонова моря стався землетрус магнітудою 6,1 бала.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус було зафіксованого о 04:58 за київським часом. Епіцентр події перебува приблизно в середині протоки, що розділяє острови Моно і Шортленд.

Зазначається, що за інтенсивністю струсів в епіцентрі сейсмоподія оцінюється як "руйнівна".

Згідно повідомлення, магнітуда землетрусу склала 5,9 бала, проте через велику глибину епіцентру землетрусу, яка склала 53,7 км, його інтенсивність на поверхні склала чотири бали.