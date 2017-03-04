Поліція Києва перекрила наркотрафік з Китаю

Поліція Києва перекрила міжнародний канал постачання наркотиків з Китаю, трафік якого організував 31-річний луганчанин.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

"Завдяки поліції на вулиці міста не потрапило наркотиків на майже 3 млн грн - 1200 пігулок екстезі, 1200 марок ЛСД, майже 2 кг амфетаміну. Крім цього, на орендованій квартирі вилучено обладнання та прекурсори для їх виготовлення", - написав Крищенко.

Він повідомив, що все це збувалось через мережу інтернет. Крищенко зазначив, що наркоділка затримано. Запобіжний захід йому обере суд, слідчий клопоче про арешт.

Загалом за два місяці поліцією Києва вилучено - 6,5 кг амфетаміну, 11 кг марихуани, 2,5 тис пігулок екстезі та 150 літрів прекурсорів, повідомив керівник Головного управління НП у Києві.