Протистояти агресії Росії зможе "гібридне стримування", - генерал НАТО

Відповіддю на російські гібридні методи ведення війни повинно стати "гібридне стримування". Про це заявив заступник командувача об'єднаними силами НАТО в Європі британський генерал Адріан Бредшоу в інтерв'ю BBC.

За словами генерала, Захід потрібна спільна стратегія, щоб протистояти цим загрозам (кібератакам, пропаганди та політичної агітації). Бредшоу заявив, що відповіддю на гібридні методи ведення війни повинно стати "гібридне стримування". У приклад він навів, зокрема, економічні санкції щодо Росії.

Крім того, вважає Бредшоу, потрібно забезпечити російськомовне населення країн Балтії джерелами інформації, які представляють альтернативу російському державному телебаченню.

Бредшоу висловив думку, що поведінка Росії на міжнародній арені пояснюється тим, що президент Володимир Путін "захищає власну владу". При цьому ймовірність військового зіткнення Росії і НАТО Бредшоу оцінив як низьку.

Разом з тим, за його словами, "дуже невеликий ризик залишається, і оскільки його наслідки можуть бути катастрофічними, необхідно займатися цими проблемами".