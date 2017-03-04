Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено, - Жебрівський

Робота Донецької фільтрувальної станції відновлена, вода в будинки жителів Авдіївці може з'явитися вже до 21:00. Про це на своїй сторінці в facebook заявив глава Донецької обласної адміністрації Павло Жебрівський.

Вранці ремонтники КП "Вода Донбасу" в супроводі СЦКК та моніторингової місії ОБСЄ зайшли на станцію і почали роботи по відновленню. Зараз станція працює, насоси почали помповать воду в мережу і міські резервуари. Орієнтована, до 20:00 - 21:00 вода буде в будинках Авдіївки", - повідомив Павло Жебрівський.

Зазначимо, що Донецька фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Авдіївки, Ясинуватій і частині Донецька.

Нагадаємо, вранці 24 лютого жителі Авдіївки залишилися без водопостачання внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Пізніше воду в результаті пошкодження ДФС стали подавати щогодини з запасних резервуарів. Жителі міста без водопостачання залишаються вже шосту добу.