Шахта "Степова" відновила видобуток вугілля після трагедії

Шахта "Степова", на якій 2 березня стався вибух метану, відновила роботу. Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на прес-службу гірничодобувної компанії "Львіввугілля".

Як повідомляють в компанії, видобуток вугілля на шахті "Степова" була відновлена 3 березня і зараз робота ведеться в звичайному режимі. Крім того в "Львіввугілля" зазначив, що зараз на шахті чергують рятувальники.

Ввечері 3 березня в опіковий центр клінічної лікарні Львова було доставлено ще троє гірників, постраждалих в результаті вибуху метану на шахті "Степова".

Нагадаємо, у Львівській області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" стався вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На момент вибуху в шахті перебували 172 гірника, безпосередньо на аварійній ділянці - 34 людини. За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.

Як повідомляють в опіковому відділенні Львівської клінічної лікарні, троє гірників, постраждалих в результаті вибуху метану, перебувають у важкому стані. Всього ж в лікарню Львова було доставлено 70 шахтарів, ще один постраждалий відмовився від переміщення у Львів і знаходиться на лікуванні у Червонограді. Перше постраждалих в результаті вибуху метану на шахті "Степова" гірників можуть виписати вже через шість днів.

Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну провести перевірку всіх шахт у зв'язку з трагедією у Львівській області.