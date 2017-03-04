США заявляють про порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі

Державний департамент США зазначив у черговому щорічному звіті про становище з правами людини у світі, що в Україні найбільші порушення прав людини відбулися у зв’язку з конфліктом на сході України і окупацією частини Донбасу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснювали викрадення, тортури та незаконні утримання, використовували дітей як солдатів, придушували незгоду і накладали обмеження на гуманітарну допомогу", – наголошується у звіті.

Повідомляють і про зловживання з боку урядових сил, але меншою мірою, додали в Держдепартаменті.

Як ідеться у звіті, з боку влади України є проблеми з судовою системою, що порушує права людини: "Влада переважно не вживала належних заходів для переслідування й покарання більшості посадовців, що чинили зловживання, що створило атмосферу безкарності".

Також у документі згадано, що міжнародні правозахисні організації й ООН побачили "значні недоліки" в розслідуванні порушень прав людини, скоєних урядовими силовими структурами.

Окупованому Криму присвячений окремий підрозділ української частини звіту. Там, зокрема, йдеться про те, що найсуттєвіші порушення прав людини на півострові прямо пов’язані з російською окупацією.

"Російські силовики влаштували широку кампанію залякування з метою придушити незгоду й спротив окупації – викрадення, зникнення, фізичні зловживання, політичні переслідування, постійні допити… Окупаційна влада позбавила членів певних груп, у першу чергу українців і кримських татар за національністю, засадничих громадянських свобод, включно з правом на демонстрацію свого громадянства й національності, вони зазнають систематичної дискримінації", – йдеться у кримському підрозділі звіту.

Державний департамент США оприлюднює такий звіт із оглядом стану прав людини у всьому світі щороку. Загалом у ньому оглянули становище в майже 200 країнах чи територіях.