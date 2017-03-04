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Телевежа на Чонгарі запрацює на повну до квітня, - Нацрада

4 березня, 2017 - 20:56
Фото: Gazeta.ks

Телевежа на Чонгарі запрацює у повному обсязі до кінця березня. 

Про це заявив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський в ефірі телеканалу "UA. TV", повідомляє "Крим. Реалії".

"Уже у цьому місяці вишка на Чонгарі буде працювати у звичайному режимі, оскільки зараз вона працює у тестовому режимі. З квітня мають працювати усі 4 радіостанції", - повідомив Костинський. 

Як відомо, 27 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо "Meydan", "Радіо кримських громад".

2 грудня заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що у н.п. Чонгар Генічеського району Херсонської області почали зводити телерадіокомунікаційну вежу заввишки 150 м, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим.

9 лютого 2017 року "Українське радіо" і кримська радіостанція Meydan Radiosı почали мовлення на територію анексованого Криму зі зведеної телерадіовежі у н.п.Чонгар. 

 
              
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