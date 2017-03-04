Тука: Кабмін розробляє рекомендації власникам підприємств в ОРДЛО

В даний момент в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб готують рекомендації власникам підприємств на контрольованих територіях Донбасу.

Про це у Facebook написав заступник глави відомства Георгій Тука. Йдеться про рекомендації для подачі позовів до Європейського суду з прав людини.

"На цей раз виверт "ми не конфісковували/націоналізували, ми просто ввели зовнішнє управління" не пройде", - зазначив Тука.

Нагадаємо, що представники окупованих районів Донецької та Луганської областей заявили про введення "тимчасової адміністрації" на українських підприємствах, розташованих на окупованих територіях. За наявними даними, окупанти вже заблокували донецьке відділення Укртелекому та спортивний стадіон Донбас Арена.

Напередодні терористи "ДНР" і "ЛНР" поставили ультиматум українській владі припинити транспортну блокаду Донбасу. Інакше – пообіцяли "націоналізувати" українські компанії, які залишилися на окупованій території.

Блокада основних транспортних артерій з окупованими регіонами Донбасу почалася 25 січня за ініціативи ветеранів АТО, також у русі беруть участь політсили і окремі народні депутати.

Українська влада не підтримала блокаду окупованого Донбасу. Аргументом проти цього стало те, що українським ТЕЦ потрібно вугілля антрацитної групи, яке видобувають в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей. З 17 лютого в Україні діє режим надзвичайного стану в енергетиці.