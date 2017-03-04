У квітні іноземцям спростять візовий режим в'їзду до України

На початку квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України, змінами до правил передбачено скорочення терміну оформлення віз для іноземців.

Про це розповів начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, повідомляє УНІАН.

Він зауважив, що постанова набуває чинності через 30 днів. У цей період буде створено робочу групу, яка відпрацьовуватиме механізм оформлення електронних віз.

Змінами до правил в'їзду іноземців до України і транзитного проїзду через її територію передбачено скорочення терміну оформлення віз для іноземців, у терміновому порядку її можна одержати до 5 днів (раніше такий термін сягав до 15 днів). При звичайному оформленні візи такий термін становить до 10 днів.

Кирилич також поінформував, що за новими правилами будь-який громадянин України, засвідчивши своє запрошення нотаріально, може запросити іноземця для відвідання країни, тобто спрощується сама процедура.

Він зазначив, що будь-яка юридична особа може запросити офіційним листом-запрошенням іноземців для відвідання України.

За словами представника МЗС, новими правилами передбачено розширити перелік країн, громадяни яких матимуть можливість оформити візу у пункті перетину державного кордону України. Відповідно до постанови, зазначив він, така кількість країн складає 23.

Новими правилами передбачено збільшення терміну дії національної української візи до 90 днів. За старими правилами такий термін становив 45 днів.

Кирилич зазначив, що ще одним нововведенням є право керівника закордонної дипломатичної установи або Департаменту консульської служби МЗС України ухвалювати рішення про так звану нульову ставку, тобто про звільнення від сплати за візу.

Кирилич також повідомив, що іноземці, які мають статус закордонного українця, їх діти та члени їх родин отримуватимуть довгострокові візи до 5 років.