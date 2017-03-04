У Китаї вирішили збільшити військовий бюджет на 7%

Військовий бюджет Китаю зросте приблизно на 7 відсотків у 2017 році, продовжуючи тенденцію зростання на тлі уповільнення темпів розвитку економіки.

Про це пише AP.

Точну цифру прем'єр Лі Кецян назве у своєму виступі в неділю вранці на відкритті щорічної сесії законодавчого органу.

Фу Ін, прес-секретар законодавчого органу, Національний народний конгрес, назвала орієнтовну цифру на прес-конференції в суботу. Вона повторила твердження Китаю про те, що його війська потрібні виключно для оборони і представляють собою силу для забезпечення стабільності в Азії.

Нові військові можливості Китаю включають в себе авіаносці, бомбардувальники далекого радіусу дії і першу закордонну військову базу, розташовану в Східній Африці.