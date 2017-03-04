У Львові госпіталізовано ще трьох гірників шахти "Степова"

У Львові до лікарні №8 госпіталізовано ще трьох гірників шахти "Степова", де стався вибух з обваленням породи.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, загалом кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23 осіб, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стан 9 пацієнтів – важкий, 14 – середньої тяжкості", - зазначили у ЛОДА.

Як відомо, 2 березня на шахті "Степова" стався вибух з подальшим обваленням породи. Внаслідок вибуху загинули 8 гірників, понад 20 зазнали травм.

За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА, Львів