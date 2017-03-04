У Львові Музей Івана Франка очолив Богдан Тихолоз

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності «Українська література», член Національної спілки журналістів України, член Наукового товариства ім. Шевченка, лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених, лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради, станом на нині – доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. І.Франка Богдан Тихолоз переміг у конкурсі на посаду директора Львівського музею Івана Франка.

Нагадаємо, що претендували на цю посаду три кандидати: директор від 1993 року Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Роман Горак, завідувач Львівського музею «Русалки Дністрової» Галина Корнєєва та франкознавець 39-річний Богдан Тихолоз.

Всі претенденти, звісно, представили свої програми розвитку музею. Щодо Богдана Тихолоза, то він озвучив таке бачення розвитку мистецького закладу: «Це має бути живий музей, інакше туди не прийдуть. Там постійно повинно вирувати життя, відбуватися акції. Музей – це етимологічно – дім муз, а музи є покровительками різних видів творчості. І я б сказав, що там має жити творчість і творитися. Тобто йдеться не лише про творчість самого Франка, а й про творчість, яка інспірована Франком у різних проявах мистецтва».

Богдан Тихолоз зазначає, що хоче зробити заклад інтерактивним і для дорослих, і для дітей. Музей, за його задумом, повинен заговорити різними мовами, щоби привабити не тільки львів'ян, а й іноземного туриста. Каже, що вже має ідеї щодо мультимедійних, а також інклюзивних проектів, а це означає, що музей стане доступним для людей з особливими потребами.

Новопризначений директор хоче, аби Івана Франка почали сприймати як історію успіху прогресивної людини.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів