У Львові запропонували проголосити 10 березня Днем державного гімну України

3 березня, напередодні 202 –ї річниці від дня народження автора мелодії державного гімну України, композитора і греко-католицького священика Михайла Вербицького у Львові відбулося урочисте покладання квітів до його пам’ятника, встановленого два роки тому. У церемонії взяли участь голова обласної державної адміністрації Олег Синютка, голова обласної ради Олександр Ганущин, представники багатьох громадських організацій, львівська інтелігенція, містяни і молодь. Цього разу урочистості із вшанування Михайла Вербицького розпочались хвилиною мовчання по загиблих шахтарях на шахті «Степова» Львівської області і обійшлися без концертної програми у зв’язку із жалобою.

У короткому слові голова суспільно-культурного товариства «Надсяння», до якого входять переселенці та нащадки переселених осіб із території колись українського, а нині польського Надсяння, Володимир Середа нагадав присутнім про життєвий і творчий шлях композитора і священика, а також про історію написання невмирущої мелодії, яка й нині закликає на боротьбу із ворогом. Оскільки пісня «Ще не вмерла Україна» вперше публічно була виконана 10 березня 1865 року на урочистостях з вшанування Тараса Шевченка у місті Перемишлі, то цей день варто вважати Дням державного гімну України і закріпити це законодавчо, наголосив пан Середа.

4 березня, у день народження Михайла Вербицького, делегація Львівщини вшановує його на могилі в селі Млини, що за сім кілометрів від українсько-польського кордону, а колись належало до Яворівського району Львівської області. У неділю, 5 березня, за участі делегації зі Львова відправиться літургія у храмі святого Димитрія в селі Явірник Руський біля польського Перемишля, де народився майбутній автор мелодії нашого гімну.

Йосип Марухняк, Львів, фото автора