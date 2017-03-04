У Молдові заарештували колишнього главу Нацбанку

У Молдові заарештували колишнього главу Національного банку Леоніда Талмача, який в останні декілька років обіймав керівну посаду в одному з комерційних банків, заарештовано на 15 діб за шахрайство й отримання вигоди з впливу.

Вердикт про це виніс Боюканський суд Кишинева, повідомляє Укрінформ.

"Громадянин Леонід Талмач звинувачується у здійсненні шахрайських дій, за допомогою яких з рахунків двох комерційних банків Кишинева виводилися великі грошові суми (банківські рахунки належали Національній компанії автомобільного страхування)", - сказано в рішенні інстанції.

Талмач обіймав керівну посаду в комерційному банку "Молдіндкомбанк", який належав раніше заарештованому за відмивання грошей бізнесменові В'ячеславу Платону.

З 1991 по 2009 роки Талмач був главою Національного банку Молдови. Саме при ньому у 1993 році у Молдові було запроваджено в обіг національну валюту - молдавський лей.