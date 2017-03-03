У Святогірську вивчали підхід до розвитку НУО, що базується на правах людини

Мальовничий Святогірськ з 28 лютого по 2 березня 2017 року став місцем, де пройшов тренінг з теми «Підхід до розвитку, що базується на правах людини у діяльності організацій громадянського суспільства» (стисла назва проект ППЛ).

Ця навчально-комунікаційна подія, як пілотна здійснюється у рамках проекту «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства в Україні».

Тренери від ГО «Громадський Холдинг «Група впливу» Ольга Мартиновська та Вікторія Золотухіна спокійно, яскраво, послідовно поділились своїми знаннями та досвідом.

Впродовж тренінгу, учасники, а це були люди з активної громадянської позицією з Донецької та Луганської областей, розбирали питання про те, що таке підхід до розвитку, який базується на правах людини, його принципи. Згадали, що права, як «парасолька», прикривають людей, але і без людей не діють. Тому, розглядали стратегічне планування діяльності організації з використанням цього підходу, його застосування при розробці та реалізації проектів, а також на етапі моніторингу та оцінки результатів проекту. Все це для того, щоб нагадати, уявити, як світ працює навколо, щоб могли точно «цю реальність намацати».

Звичайно ж, крім теоретичних знань певну частину часу було приділено практичним навичкам учасників щодо подальшого донесення ідеї, щоб надалі могли працювати, втілювати цей підхід самостійно. Для цього, учасники були забезпечені розробленими програмами, методологічними матеріалами, і значна частина спілкування була присвячена тому, щоб вони на практиці спробували окремі сегменти визначених проблем, побудували «скелет», на який потім нарощувати «м'язи».

Було зроблено акцент, на тому, що для подальших звершень в просуванні і захисті прав людини треба шукати «точки входу» до «носіїв обов’язків», щоб ефективніше ліквідовувати «прогалини» в житті.

У цілому відчувається задумка авторів проекту ППЛ, яка спрямована на створення «потягів», які нас будуть втягувати в цивілізаційний простір. Залишається тільки зміцнювати якість «машиністів», перетворювати пасажирів в активних членів «команди» змін, тоді буде збільшуватися кількість наших міст, які будуть відчувати себе успішними.

Фьодор Руденко, Слов’янськ