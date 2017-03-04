У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину, є поранений

У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину, внаслідок інциденту поранення отримав місцевий мешканець

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

За даними НП, конфлікт між мешканцями, у ході якого один з чоловіків застосував пристрій для відстрілу гумових куль, виник 3 березня близько 20:30 у дворі одного з будинків на проспекті Незалежності.

"У дворі багатоповерхівки виник конфлікт через паркування автомобіля. У ході його перебігу 27-річний чоловік здійснив кілька пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль, у тому числі у сторону опонента. У результаті той отримав травми у вигляді пошкодження лівого ліктьового суглобу та поперекового відділу хребта", – йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілому надано медичну допомогу. На місці події було затримано учасники інцидента, ним виявився військовослужбовець, у якого вилучено зареєстрований травматичний пістолет для відстрілу гумових куль та стартовий пістолет.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК, санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 7 років.

Також у поліції зазначили, що травми отримала жінка, що також перебувала на місці конфлікту.

"Водій, який проживає у будинку за вказаною адресою, паркував у дворі свій автомобіль Geely. Неподалік стояли дві особи – чоловік і жінка, яким не сподобалася його манера паркування. Між ними виникла суперечка з цього приводу. Водій, попередньо, витяг предмет, схожий на зброю, тобто пістолет для відстрілу гумових куль і вистрілив іншому учаснику конфлікту, чоловікові, у спину. Крім того, наніс удар в обличчя жінці. Обох потерпілих госпіталізували. Як з’ясувалося, водій автівки виявився співробітником військкомату. І, відповідно, дозвіл на зброю у нього є", – повідомили у патрульній поліції Житомира.