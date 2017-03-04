У зоні АТО за день поранили 3 українських бійців, - штаб

У зоні проведення АТО у суботу, 4 березня, бойовики продовжували обстріли із озброєння, забороненого "Мінськими угодами", зафіксовано 52 обстріли, троє військових поранено.

Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін у звіті штабу станом на 18:00.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики проводили обстріли зі 122-мм артилерії по н.п.Богданівка, Новотроїцьке та Водяне.

Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики били по н.п. Гнутове, Водяне, Мар'їнка та Широкине. Талаківку, Новотроїцьке та Лебединське обстрілюівали снайпери.

На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії обстріляно Калинову та Попасну, з артилерії 122-мм та мінометів - Новоолександрівку, Кримське, Горіхове, Попасну, Катеринівку та Новозванівку.

В районі Кримського вогонь вели протитанкові ракетні комплекси.

У напрямку Донецька танк та міномети різних калібрів обстрілювали Авдіївку, Зайцеве, Кам'янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї - Зайцеве і Троїцьке.