Українці зможуть в режимі онлайн відстежити свій родовід до XVII століття

У травні цього року у вільному доступі в режимі онлайн почне працювати база даних про два мільйони жителів України, які народилися в період 1650-1920 років. Про це розповів керівник проекту Ігор Гошовський, пише zaxid.net.

Зазначається, що за чотири роки дослідники зібрали, систематизували і проіндексували інформацію про 1 878 945 осіб з усіх регіонів України: більше із західної та центральної України, але також і зі сходу. Основний масив даних зібрано про людей, які жили в другій половині XIX – на початку XX століття.

Ігор Гошовський розповів, що десять років тому захопився дослідженням власної генеалогії. Документи, з якими доводилося працювати, практично розсипалися на порох, тому з'явилася ідея почати їх оцифровувати й індексувати зазначені в документах імена і прізвища в базу.

За кордоном давно існує практика оцифровки архівних документів для збору та систематизації інформації про людей, які жили раніше. В Україні держава цей напрямок не фінансує, тому Гошовський власним коштом організував невелику команду, що працює над формуванням бази і сайту.

Керівник проекту уточнив, що база даних буде корисна в першу чергу тим, хто збирає інформацію про свій рід. Це дозволить дізнатися про своїх предків у режимі реального часу, без необхідності самостійно їхати в той чи інший архів, який розташований в іншій області або на території сусідньої держави. Також база буде корисна і для професійних істориків.

На сьогодні вже зібрано і проіндексовано інформацію про понад 1,8 млн українців. Є їхні прізвища, імена, по батькові, також є інформація про дату народження або смерті, населені пункти та інша додаткова інформація. Ігор Гошовський вважає, що архівних джерел достатньо, щоб розширити генеалогічну базу даних про жителів України до 5-6 млн чоловік.

«Щоб зібрати інформацію про два мільйони чоловік нам знадобилося чотири роки. Хочеться, щоб у подальшому база наповнювалася значно активніше. Для цього ми хочемо залучити додаткових працівників і збільшити темпи роботи. При цьому хочемо, щоб доступ до бази був безкоштовним», - зазначив керівник проекту.

За його словами, для цього проект потребує фінансової підтримки.

«Ми запустили промосайт www.pra.in.ua, призначений для збору коштів на реалізацію проекту і залучення додаткових працівників для збільшення темпів індексації. Підтримати проект можна зараз або дочекатися травня, коли він почне працювати», - зауважив він.