Українська тенісистка вийшла у фінал турніру в Акапулько

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал турніру в мексиканському Акапулько, де зіграє проти Кристини Младенович.

У півфіналі Цуренко повинна була зіграти проти Мір'яни Лючич-Бароні, але та знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям.

"Я дійсно була в шоці, коли Лючич-Бароні оголосила про своє рішення. Я рада, що опинилася у фіналі, але бажаю їй швидше видужати", - передає слова Цуренко офіційний сайт WTA.

На даний момент українка займає 50-е місце в світовому рейтингу. Лючич-Бароні — на 34-й сходинці. Кристина Младенович — 30-а у списку кращих тенісисток планети.

Фінальний матч Цуренко проведе проти Младенович в 02:00 за київським часом 5 березня.