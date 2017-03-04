Укроборонпром розробляє нову безпілотну техніку на базі "Фантома"

ДК "Укроборонпром" розробляє нові моделі безпілотної військової техніки на базі мінібронетранспортера "Фантом".

Про це 4 березня повідомив заступник гендиректора з авіабудування та виробництва Володимир Коробов.

За його словами, розроблений та вже представлений на міжнародних виставках "Фантом" вдало проходить випробування, а концерн готов розпочати його серійне виробництво для української армії.

"Військова техніка... має повністю нівелювати людський фактор участі у розв’язанні конфліктів. Використання безпілотної техніки має стати пріоритетом Збройних сил", - зазначив Коробов.