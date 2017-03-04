Уранові надра в Україні будуть розроблятися за допомогою американських інвестицій

Державна служба геології та надр видала ТОВ «Атомні енергетичні системи України» (Миколаївська область) спеціальні дозволи на розробку чотирьох родовищ уранових руд у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Про це йдеться у наказах Держгеонадр №92-95 від 28 лютого 2017 року. Ліцензії видані терміном на 5 років на підставі рішень судів за позовом компанії до Держгеонадр. Мова йде про Новогурівську ділянку і Сурську площу в Дніпропетровській області, а також Михайлівську площу і Сафонівську ділянку в Миколаївській області. Зазначимо, що це перший випадок в Україні, коли дозвіл на розробку уранових родовищ отримує приватна компанія.

ТОВ «АЕСУ» було засноване в одному з сіл Миколаївської області в серпні 2015 року. У минулому році власником підприємства стала зареєствана в штаті Делавер (США) компанія «Ю-Тек Енерджі».

Україна займає 11-те місце за запасами уранової сировини у світі. За оцінками Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), вони оцінюються в 119 тисяч 600 тонн. До 2011 року 100% потреб українських АЕС в тепловиділяючих збірках покривалося поставками з Росії, але з 2011 року на кількох АЕС стали використовуватися збірки американської компанії Westinghouse.

«У концепції розвитку атомного комплексу України до 2020 року зазначено, що в країні хочуть побудувати завод ядерного палива і отримати енергонезалежність. А для того, щоб стати незалежними, Україні необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня 2,5 тисяч тонн на рік, щоб повністю закривати власні потреби. Я вважаю, що Україні це вдасться зробити, оскільки є інвестори, які готові вкладати кошти в цю галузь», - прокоментував генеральний директор компанії «Атомні енергетичні системи України» Юрій Бакаржиєв.