В Україні з'явився повітряний спецназ

В Україні у підрозділі КОРД з'явився повітряний спецназ.
Про це повідомляє глава Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.
"Маємо нарешті повітряний спецназ. Дякуючи меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, у нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей", - написав Князєв.
Він також розповів, що свої здібності бійці КОРД продемонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток столиці.
10 спецназівців показали неочікуваний для зловмисника вхід у приміщення з метою звільнення заручників.
Джерело: День