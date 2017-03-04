В Україні з'явився повітряний спецназ

В Україні у підрозділі КОРД з'явився повітряний спецназ.

Про це повідомляє глава Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

"Маємо нарешті повітряний спецназ. Дякуючи меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, у нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей", - написав Князєв.

Він також розповів, що свої здібності бійці КОРД продемонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток столиці.

10 спецназівців показали неочікуваний для зловмисника вхід у приміщення з метою звільнення заручників.