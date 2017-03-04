За добу бойовики 115 разів обстріляли сили АТО, - штаб

За добу бойовики 115 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. В результаті обстрілу двоє українських військових були поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Новогригорівку, Новомихайлівку та Лебединське, а з мінометів – Водяне, Мар’їнку, Красногорівку, Новотроїцьке, Широкине. Також по Широкиному та Водяному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя – по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер.

На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії й танку загарбники вели вогонь по Кримському та Троїцькому. З мінометів обстрілювали Катеринівку, Троїцьке, Попасну та Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів – Кримське.

На Донецькому напрямку танк вів вогонь по Авдіївці. 120- та 82-міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька зброя – по Авдіївці, шахті Бутівці, Троїцькому, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському.