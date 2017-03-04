За добу на фронті поранено 1 військового ЗСУ та 1 прикордонника, - штаб

За минулу добу у зоні АТО поранень зазнали один боєць ЗСУ та один прикордонник, загиблих серед військових немає.

Про це на брифінгу 4 березня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Бойовики застосовували важке озброєння по всій лінії фронту. Добова кількість обстрілів перевищила 100. На Луганському напрямку бойовики здійснили 27 обстрілів, 19 - з важкого озброєння, на Донецькому бойовики ведуть обстріли з трьох напрямків - південного, південно-східного та східного, внаслідок обстрілів знову постраждали старі квартали Авдіївки. За добу сталося 39 ворожих обстрілів, 21 з них - з важкого озброєння", - повідомив Лисенко.

У напрямку Маріуполя бойовики здійснювали найбільше обстрілів - 19 - зафіксовано у Широкиному, загалом сталося 49 обстрілів, 17 - з важкого озброєння. Також військові зафіксували прольоти 4 БПЛА.