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Авіаудари по сирійському Афріну: 36 загиблих

4 березня, 2018 - 10:41
Фото: AFP

Авіація Туреччини завдала ударів по сирійському Афріну, в районі Кафр Янна, внаслідок чого загинули 36 проурядових військових, які підтримують курдів, повідомляє AFP.

Курдський Альянс сирійських демократичних сил заявив, що турецька авіація завдала ударів по позиціях бійців, лояльних уряду Башара Асада. Сирійський уряд направив до Афріна своїх військових після того, як курди звернулися за допомогою після початку турецької операції.

Сирійський центр із прав людини зазначає, що авіаудари відбулися після того, як ВПС Туреччини знищили 14 проурядових військових в четвер і ще четверо загинули в п'ятницю.

Афрін контролюється курдськими Загонами Народної самооборони (YPG), які Анкара вважає терористами. Їхньою метою є курдська автономія на півночі Сирії. Курди також борються за автономію на території Туреччини.

Джерело: День

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