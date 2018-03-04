Безвізом скористалися майже 500 тисяч українців

Президент України Петро Порошенко скептично ставиться до прогнозів припинення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, і зазначає, що ним вже скористалися до півмільйона громадян України.
Про це він написав в своєму Twitter.
"Зміни в Україні помітили й оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким уже скористалися майже 500 тис. громадян. Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвіза. Це - те ж коло "прогнозистів", які передбачали, що нам його і не нададуть", - написав президент.
Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян.
Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1
— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 березня 2018 р.