Бойовики готують провокації в ОРДЛО перед "тишею", - ГУР

Найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє прес-центр АТО з посиланням на дані розвідки.

"За наявною інформацією, підтримувані Росією незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних вогневих провокацій як проти підрозділів Збройних сил України, так і проти цивільного населення. При цьому вони збираються вдатися до уже неодноразово випробуваної ними підступної тактики, коли, обстрілюючи позиції української армії, кремлівські найманці одночасно вестимуть вогонь і у бік непідконтрольних українському уряду населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, можливі провокації пов’язані із домовленостями Тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню починаючи з 5 березня 2018 року з 00:00 (за київським часом).

"Такими цинічними діями окупанти намагатимуться створити умови для обвинувачення сил АТО у нібито обстрілах непідконтрольних українській владі прифронтових населених пунктів", - підкреслили у штабі.

Згідно з даними розвідки російсько-окупаційні війська планують залучити до своїх злочинних дій підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу «Росія-24», яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей. За задумом окупаційної адміністрації РФ, вони мають знімати й поширювати відповідну картинку з метою дискредитації Збройних сил України, військового та військово-політичного керівництва України, заявляють у штабі.

Як повідомлялося, раніше Тристороння контактна група та інші підписанти Мінських угод досягнули домовленості про поновлення режиму припинення вогню, що, як очікується, набуде чинності з 00:01 5 березня.