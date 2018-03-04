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Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із забороненої зброї

4 березня, 2018 - 19:50
Фото Reuters

Російсько-окупаційні війська на Донбасі у неділю, 4 березня, здійснювали обстріли з озброєння, яке мало бути відведеним від лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування... Загалом від початку доби загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони ЗСУ. Поблизу Павлополя незаконні збройні формування неодноразово вели вогонь зі 120 мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного застосували важкі міномети. Також зі 120 мм мінометів бойовики вели вогонь у передмісті Мар’їнки.

"Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", - поінформували у штабі.

При цьому наголошується, що підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання всіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО.

Джерело: День

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