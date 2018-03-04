CБУ затримала адміністраторів антиукраїнських груп в соціальних мережах

Співробітники Служби безпеки України викрили двох жителів Києва в адмініструванні і модерації антиукраїнських груп в соціальних мережах, повідомив прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці задокументували, що зловмисники розміщували на інтернет-сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і державної влади, популяризації незаконних збройних формувань ОРДЛО і поширювали інформацію, яка дискредитує проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБ України виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами здійснення протиправної діяльності.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про зв'язки пропагандистів з представниками російських спецслужб і бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину за ст.110 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.