Чийгоз та Умеров зустрінуться з Грібаускайте

4 березня, 2018 - 21:49
Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до Вільнюса, де матимуть низку зустрічей зокрема з президентом Литви Далею Грібаускайте.
Про це повідомив голова Меджлісу - народний депутат України Рефат Чубаров.
"4 - 5 березня 2018 року заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз перебуватимуть у Вільнюсі. За програмою перебування - зустрічі з Президентом Литви, спікером Сейму та депутатами Сейму", - написав він.
За словами Чубарова, головне завдання візиту - "об'єднання провідних світових політиків навколо України, Криму, кримськотатарського народу".
Джерело: День