Чийгоз та Умеров зустрінуться з Грібаускайте

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до Вільнюса, де матимуть низку зустрічей зокрема з президентом Литви Далею Грібаускайте.

Про це повідомив голова Меджлісу - народний депутат України Рефат Чубаров.

"4 - 5 березня 2018 року заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз перебуватимуть у Вільнюсі. За програмою перебування - зустрічі з Президентом Литви, спікером Сейму та депутатами Сейму", - написав він.

За словами Чубарова, головне завдання візиту - "об'єднання провідних світових політиків навколо України, Криму, кримськотатарського народу".