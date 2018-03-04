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Доба в АТО: Бойовики провели 8 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, жоден військовослужбовець не постраждав

4 березня, 2018 - 08:50
Фото: EPA

Минулої доби, за темної пори, російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Кримського.

З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали наших захисників біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя, а зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового.

На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Водяного на Приазов’ї, а 82-мм міномети – неподалік Пісків.

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

 

Джерело: День

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