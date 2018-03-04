Естафетна збірна України вийшла у фінал ЧС з легкої атлетики

Жіноча естафетна команда 4х400 метрів з третім результатом вийшла до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні, який триває у Бірмінгемі.

Про це повідомляє прес-службу ФЛАУ.

Після перших двох етапів українки у складі Тетяни Мельник, Катерини Климюк, Анни Рижикової й Анастасії Бризгіної трималися третіми – досить близько до команд Ямайки і Польщі. Отримавши паличку від Рижикової, Бризгіна, яка бігла заключний етап, відразу зайняла друге місце і намагалася обійти суперницю з Ямайки. Але і польки не відставали.

Зрештою, на фініші першими все ж були представниці Ямайки (3:32,01 хв), українки другі (3:32,06 хв). Польки стали третіми у забігу, програвши нашим дівчатам одну соту секунди, проте змогли пройти далі за часом. Найшвидше дистанцію подолали американки, які виступали у першому забігу, – 3:30,54 хв.

Зазначимо, що фінал жіночої естафети 4х400 метрів, до якого також пробилися команди Великої Британії й Італії, відбудеться у заключний день чемпіонату світу.

Крім того додамо, що Ольга Ляхова за підсумками першого кола з бігу на 800 метрів стала 11-ю з результатом 2:03,81 хв. Боротьбу у фіналі продовжать лише шість спортсменок, до числа яких українка не потрапила.

Нагадаємо, що український боксер Дерев'янченко здобув яскраву перемогу у Брукліні.