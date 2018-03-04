Інститут масової інформації закликає розслідувати напад на журналістів під Верховною Радою

Під час сутичок під Верховною Радою 3 березня постраждали троє журналістів. Про це в Facebook повідомила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Вона зазначила, що постраждали журналісти "Радіо Свобода", "Громадського" і Insider.

"Давно у нас не траплялося, щоб на акціях протесту спецназівці атакували журналістів з професійними камерами і посвідченнями. Така ситуація є неприпустимою. І у нас в зв'язку з цією ситуацією є два питання. По-перше, за рівнем професіоналізму спецназівців, які були задіяні в інциденті, і їх розуміння, що перед ними були люди з камерами, а не учасники акції протесту", - заявила Романюк.

Вона додала, що є питання щодо "чіткої і видимої ідентифікації" спецназівців.

"Їх особисті номери зараз нанесені на нижню частину шоломів, ззаду, що ускладнює встановлення винних у злочині. Ми вважаємо, що таку практику ідентифікації спецназівців потрібно однозначно міняти, номер повинен бути нанесений спереду і бути добре видимим. Я знаю, що колеги з інших громадських організацій розробляли відповідний законопроект, пошукаємо. Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно розслідувати і притягти до відповідальності всіх винних осіб і будемо уважно стежити за ходом подій ", - йдеться в повідомленні.