Координатор Львівського осередку Асоціації українських письменників та засновниця й директор незалежної літературної премії «Великий Їжак» Маріанна Кіяновська стала лауреатом премії ім. Шолом-Алейхема.

Про це Кіяновська написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я стала лауреатом премії ім. Шолом-Алейхема. Це надзвичайно велика честь і велика радість.

Коли мені написалася книжка «Бабин Яр. Голосами» я думала тільки про одне: хочу, щоб вона зупинила якусь війну, – пише Кіяновська.

Лауреат згадує, що коли було особливе загострення українсько-польської дискусії про історичну пам’ять, її приятелька сказала, що «Бабин Яр. Голосами» на тлі цього загострення сприймається як радикальний жест «проти всіх» – у хорошому значенні. Тож аналогом цієї книжки для українсько-польського історичного досвіду саме зараз було би, якби польський автор написав книгу, нехай навіть не про Волинь, голосами «з України».

«Раніше я над цим не замислювалася. Але вчора усвідомила, що, мабуть, так і є. Дякую Богу, що дав мені місце на землі і трохи часу, і добрих людей біля мене, і навіть те найтяжче, що я мусила пережити останнім часом, щоби книжка «Бабин Яр.Голосами» заіснувала так. як вона існує. З болем, любовю, причетністю і співчуттям», – підкреслює автор.