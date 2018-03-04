Клімкін під час візиту у Польщу вшанував пам'ять розстріляних у Павлокомі українців

3 березня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав село Павлокома в Польщі, де у 1945 році загоном польської Армії Крайової розстріляно 366 українців.

Про це повідомли у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Міністр взяв участь у скорботних заходах з вшанування пам'яті українців, поклавши квіти до меморіалу загиблим у Павлокомі, що знаходиться на греко-католицькому цвинтарі в центрі Павлокоми.

«Кожен з 366, хто загинув тут, в Павлокомі, був частинкою України, і залишається частинкою України. Ми їх згадуємо і пам’ятаємо», — зазначив Павло Клімкін.

На заході було більше тисячі присутніх.

Міністр наголосив на особливих відносинах України та Польщі: «Ми завжди були сильні, але зараз як ніколи. Ми цінуємо нашу історію. Нашу спільну історію з Польщею. Але нашою силою сьогодні ми завдячуємо тим, хто віддав свої життя за нашу свободу».

Міністр подякував воєводі Підкарпатського воєводства Польщі Еві Ленярт за участь у заході та підтримку.

«Вчора на Личаківському кладовищі мати Михайла Кварцяни, поляка, який загинув під Станицею Луганською сказала: «Залишайтеся людьми, будьте разом, воюйте до кінця». Для мене це заповіт», — зазначив Павло Клімкін.

Воєвода Прикарпатського воєводства Польщі Ева Ленярт у своєму виступі зазначила: «Спільна пам'ять і вшанування жертв братовбивчого конфлікту зобов'язують нас до будови спільного майбутнього».

Нагадаємо, що меморіал загиблим українцям с.Павлокома був урочисто відкритий 13 травня 2006 року у присутності президентів України Віктора Ющенка і Польщі Леха Качинського.