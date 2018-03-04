КНДР погрожує США через спільні із Сеулом військові навчання

КНДР погрожує відповіти Штатам у “власному стилы”, якщо Вашингтон проведе спільні із Сеулом військові навчання, повідомляє Reuters.

Про це заявили у офіційному інформаційному агенстві Північної Кореї KCNA.

«Якщо США все ж проведуть спільні військові навчання, зберігаючи санкції проти КНДР, Північна Корея діятиме проти Штатів власним стилем протидії і примусить США нести усю відповідальність за наслідки цих дій», - йдеться у заяві KCNA.

У Північній Кореї також додали, що навчання зашкодять зусиллям із примирення на півострові.