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КНДР погрожує США через спільні із Сеулом військові навчання

4 березня, 2018 - 15:28
Фото: Reuters

КНДР погрожує відповіти Штатам у “власному стилы”, якщо Вашингтон проведе спільні із Сеулом військові навчання, повідомляє Reuters.

Про це заявили у офіційному інформаційному агенстві Північної Кореї KCNA.

«Якщо США все ж проведуть спільні військові навчання, зберігаючи санкції проти КНДР, Північна Корея діятиме проти Штатів власним стилем протидії і примусить США нести усю відповідальність за наслідки цих дій», - йдеться у заяві KCNA.

У Північній Кореї також додали, що навчання зашкодять зусиллям із примирення на півострові.

Джерело: День

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