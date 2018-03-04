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МОЗ закликає українців скаржитися на підроблені ліки, - Супрун

4 березня, 2018 - 17:20
Фото з архіву "Дня"

У випадку виявлення в роздрібному продажу медичних препаратів-підробок громадяни мають звертатися до Державної служби України з лікарських засобів

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Еспресо.TV.

"Ми звертаємося до Вас, аби Ви зверталися до Держлікслужби, керівником якої є Наталія Гудзь. Там можна подати скарги. вони зараз вже можуть йти на перевірку. Скажіть, де ті проблеми відбуваються, аби ми могли прийти на місце. Держлікслужба цим займається. Це їхня відповідальність", - пояснила в.о. міністра.

При цьому вона звернула увагу на те, що у Мінохорони здоров'я наразі немає даних про обсяги фальсифікату в аптеках.

"На жаль, у нас немає такої інформації. Останні 3 роки у нас був мораторій на перевірку в аптеках та перевірку фармацевтичних виробників. Починаючи з 23 лютого, цей мораторій вже не дійсний і Держлікслужба може займатися цими перевірками", - наголосила Супрун.

Нагадаємо, що в Україні зменшується кількість хворих на кір.

Джерело: Еспресо

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