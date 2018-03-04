МВС Бахрейну запобігло масштабній серії терактів

У Бахрейні викрили велику терористичну мережу, члени якої планували теракти на території острівної держави.

Про це із посиланням на міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомляє Reuters.

«Терористична мережа планувала атаки на посадових осіб Бахрейна, членів силових структур та критично важливу нафтову інфраструктуру з метою підриву громадської безпеки та завдання шкоди національній економіці», - заявили у МВС.

У результаті спецоперації було затримано більше сотні вірогідних терористів. «Усеосяжне розслідування виявило, що підозрювані терористи отримували підтримку від Корпусу вартових Ісламської революції», - йдеться у заяві.

За інформацією відомства, 48 із 116 затриманих осіб пройшли навчання на території таборів Корпусу в Ірані, Іраку та Лівані.

Під час обшуків були виявлені вибухові матеріали, автоматична зброя та пістолети, а також магнітні бомби та гранати.

Reuters додає, що Іран раніше відкидав подібні обвинувачення, але поки не відреагував на заяву бахрейнської сторони.