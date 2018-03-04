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На кордоні з РФ в Україну стоять сотні фур

4 березня, 2018 - 17:51
Фото з архіву "Дня"

Через сильні снігопади на трасі М-3 з Москви до Києва утворилася черга з вантажних фур. Транспорт скупчився на виїзді з Росії на пункті пропуску Троєбортне брянської митниці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Украна" з посилання на Брянської митниці.

Відзначається, що скупчення фур сталося, оскільки Україна ввечері 3 березня призупинила пропуск вантажного автотранспорту на свою територію причиные сильних снігопадів.

"Зараз перед Троебортным на виїзд з Росії перебуває понад 250 вантажних транспортних засобів", - уточнили митники, додавши, що на в'їзд в Росію таких черг не спостерігається.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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