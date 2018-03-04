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Сеул відправить у КНДР делегацію посадовців для переговорів

4 березня, 2018 - 21:07
Фото Reuters

На цьому тижні президент Південної Кореї направить делегацію на чолі з директором з національної безпеки до Північної Кореї для переговорів щодо того, як полегшити ядерну напруженість і допомогти організувати перезапуск діалогу між Пхеньяном та Вашингтоном.

Про це повідомляє AP.

Вони будуть першими відомими південнокорейськими особливими посланцями, які відвідають Пхеньян за останні 10 років.

Делегація, що складається з 10 членів, яку очолить директор національної безпеки Чун Еййонг, повинна здійснити дводенний візит до Пхеньяну в понеділок, що включає переговори з невідомими старшими офіцерами Північної Кореї.

«Обговорення буде присвячено питанням, як сприяти миру на Корейському півострові, покращити зв'язки між Кореями та сприяти створенню умов для відновлення переговорів між Пхеньяном і Вашингтоном», - заявив президент Південної Кореї Мун Джаінь.

Джерело: День

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