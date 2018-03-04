Трамп підтримав довічне правління Сі Цзіньпіну

Президент США Дональд Трамп похвалив пропозицію Комуністичної партії Китаю зняти обмеження терміну перебування на посаді президента, що дозволить китайському лідеру Сі Цзіньпіну залишитися на посаді після 2023 року. Про це повідомив телеканал CNN.

«Він тепер довічно президент… Я вважаю, що це чудово. Можливо, і нам треба буде колись спробувати», – заявляє Трамп на аудіо, записаному, як повідомляє телеканал, на закритому заході зі збору коштів у Флориді 3 березня. При цьому аудиторія сміється і аплодує йому.

Наразі неясно, чи жартував Трамп з приводу можливого зняття обмеження на президентство у США. Білий дім ситуацію не коментував.

У США президент має право бути на посаді протягом не більше ніж двох термінів.

25 лютого офіційне китайське новинне агентство «Сіньхуа» повідомило, що Комуністична партія Китаю запропонувала вилучити з конституції положення, що обмежує перебування на посаді президента двома термінами.

Сі Цзіньпін прийняв владу 2012 року, його розглядають як найвпливовішого лідера Китаю за десятиліття. У жовтні минулого року Компартія затвердила його головою КНР на другий п’ятирічний термін.