Трюдо розкритикував рішення США збільшити митний збір на імпорт сталі

Канада вважає неприйнятним намір США збільшити митний збір на імпорт сталі та алюмінію.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

«Ми розцінюємо накладення будь-яких мит на торгівлю сталлю та алюмінієм між нашими двома державами абсолютно неприйнятним», - сказав Трюдо.

На його переконання, безглуздо розцінювати імпорт канадської сталі до США як загрозу національній безпеці Штатів. «Рівень нашої військової співпраці, об'єднаний захист Північної Америки та спільна робота над широким колом безпекових питань свідчить, що думка про нібито загрозу національній безпеці США від Канади чи канадського алюмінію є безглуздою», - наголосив прем'єр-міністр.

Він додав, що неодноразово висловлював своє занепокоєння із цього приводу керівництву США. «Я кілька разів говорив із цього приводу безпосередньо із президентом, наголошуючи на інтегрованості північноамериканського ринку сталі та алюмінію й нагадуючи про нашу тісну безпекову співпрацю. Я дав зрозуміти, що ми не хочемо підвищення тарифів і будемо й надалі спілкуватися із представниками усіх рівнів влади США, аби вони зрозуміли неприйнятність цієї пропозиції», - підсумував Трюдо.