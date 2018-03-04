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Олег Ольжич, український поет, археолог, один із символів українського націоналізму

У Києві вкрали бюст Лесі Українки c фасаду будівлі музею поетеси

4 березня, 2018 - 21:25
Фото Музею видатних діячів української культури

Невідомі вкрали бюст поетеси Лесі Українки c фасаду будівлі Музею Лесі Українки в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Музею видатних діячів української культури на сторінці в Facebook.

"3 березня, вночі, було цинічно вкрадено погруддя Лесі Українки з пам'ятною дошкою, який вже понад 40 років прикрашав і виділяв меморіальний будинок в Києві по вул. Саксаганського, 97. Тут з 1899 по 1909 жила Леся Українка та її родина, а з 1960 р. працює музей поетеси", - говориться в повідомленні.

Правоохоронці вже відкрили за даним фактом кримінальне виробництво.

Відзначається, що викрадене погруддя письменниці і пам'ятна дошка унікальні в своєму роді, становлять єдину композицію і виконані з бронзи.

Джерело: День

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