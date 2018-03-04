У Лондоні вчитель намагався залучити дітей до здійснення хвилі терактів

У Лондоні суд визнав винним британського прихильника "Ісламської держави", який намагався залучити дітей до здійсненя хвилі атак у британській столиці, повідомляє Reuters.

25-річний Умар Хак показував дітям відео, на яких ісламісти страчували людей, та іншу насильницьку пропаганду, щоб змусити їх здійснити теракти у британській столиці і атакувати поліцейських.

"Його план полягав у створенні армії дітей, які б допомагали в здійсненні численних терористичних нападів у Лондоні. Він намагався, і, на нашу думку, зумів радикалізувати вразливих дітей віком від 11 до 14 років", - сказав Деян Хейдон, голова контртерористичного відділу поліції Лондоні.

Поліція повідомила, що Хак працював адміністратором у невеликій приватній ісламській школі, пов'язаній з мечеттю на сході Лондона. Попри те, що він не мав кваліфікації викладача, він все одно викладав ісламське вчення 110 дітям.

Багато з дітей докладно розповіли слідчим про те, як він навчав їх тому, що воювати – це добре, і проводив фізичні тренування.

За даними прокуратури, обвинувачений мав намір використати дітей для атаки на Біг-Бен, солдатів Королівської гвардії, великий торговий центр, банки та офіси кількох ЗМІ.

Хак був визнаний винним у лондонському суді за низкою обвинувачень, включаючи підготовку терористичних актів.