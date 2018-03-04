У Македонії мітингують проти угоди з Грецією

Тисячі протестуючих у македонській столиці в неділю скандують про те, що вони "є македонянами".

Сам мітинг відбувається проти можливої зміни назви колишньої Югославської республіки, задля виконання вимог Греції, передає Reuters.

Протестуючі організовані рухом «Ми - це Македонія» зібралися під статуєю еллінського правителя Олександра Македонського на головній площі Скоп'є.

"Ми тут, тому що питання про назву, ідентичність, конституцію (і) мову є питаннями, над якими ми маємо зайняти (сильну) позицію", - розповіла одна з організаторів мітингу Евіка Стоянова-Камберова.

Протестуючі хочуть, щоб уряд прем'єр-міністра Зорана Заєва припинило переговори з Грецією щодо назви країни. Вони також хочуть, щоб ООН прийняла резолюцію, яка вимагає визнання країни за її конституційним найменуванням «Македонія».