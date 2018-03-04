У Нацполіції обговорили запобігання домашньому насильству

Голова Національної поліції Сергій Князєв, його заступник В'ячеслав Аброськін, народні депутати Ірина Луценко, Антон Геращенко і міністр соціальної політики Наталія Федорович на спільній зустрічі у Києві обговорили питання імплементації закону про запобігання домашньому насильству, повідомила прес-служба департаменту комунікації Національної поліції України на сторінці у Facebook.

"Правоохоронці вже почали впроваджувати окремі аспекти зазначеного закону. Зокрема, з цією метою вже розробляються необхідні нормативно-правові акти", - повідомив народним депутатам глава Нацполіції С.Князєв.

Як зазначається, крім того, на зустрічі йшлося про законопроект щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх.

Народний депутат України І.Луценко і заступник міністра соціальної політики України Н.Федорович запропонували доопрацювати цей законопроект.

"Зокрема, процес доопрацювання передбачає, щоб положення законопроекту стосувалися не тільки покарання зловмисників, а й працювали на захист дітей на стадії проведення слідчих дій, а далі - і під час судового розгляду", - вважають вони.

Потім, відзначається, учасники зустрічі обговорили пропозицію щодо впровадження на державному рівні принципу, коли для проходження повторюваних бесід з представниками різних органів дітей поміщають в спеціалізовані будинки або кімнати дитини.

"Розмову з дитиною проводить підготовлений професіонал, за ходом бесіди за допомогою відеозапису можуть стежити представники інших органів (поліції, прокуратури, суду, соціальної служби, адвокатури)", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції нагадали, що заступник начальника управління дільничних офіцерів поліції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Андрій Лабунь повідомив, що відомство почало розробку нормативної бази в сфері запобігання домашньому насильству.

Також наголошується, що раніше заступник голови Нацполіції України Костянтин Бушуєв підкреслював, що проект "Поліна" є одним з успішних прикладів роботи поліції в сфері запобігання домашньому насильству.